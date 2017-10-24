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Мантуров: РФ заинтересована в расширении поставок вертолетов в Мексику

Политика

«По возвращении в Россию, обязательно подробно изучим этот вопрос, проанализируем»

Мехико, 24 октября 2017, 09:38 — REGNUM  Российская Федерация планирует изучить вопрос создания производства вертолетов в Мексике, а также расширения их поставок в эту латиноамериканскую страну, сообщил журналистам министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров по итогам заседания бизнес-миссии «Торгово промышленный диалог: Россия — Мексика» в Мехико.

«Мы также заинтересованы в расширении поставок наших вертолетов, и не только для министерства военно-морского флота, но и для гражданского сектора, у нас широкая линейка в этом направлении», — цитирует слова Мантурова ТАСС.

Он также добавил, что в ходе встречи с министром национальной обороны Мексики Сальвадором Сепедой, российской стороне было предложено рассмотреть возможность создания производства вертолетов в Мексике, рассчитывая на рынок Латинской Америки.

«По возвращении в Россию, обязательно подробно изучим этот вопрос, проанализируем», — подчеркнул Мантуров.

По словам генерального директора холдинга «Вертолеты России» Андрея Богинского, Мексика «очень довольна» российской техникой, а у вертолетов отечественного производства в этой латиноамериканской стране «достойная репутация».

На сегодняшний день в Мексике используют несколько десятков российских вертолетов Ми-8/17 и два вертолета Ми-26.

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Военно-промышленный комплекс