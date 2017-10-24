Инцидент в Гюмри: на военной базе РФ погибли двое контрактников

Гюмри, Армения, , 09:21 — REGNUM В Армении на полигоне Алагяз (Гюмри) погибли двое российских военнослужащих: при сдаче оружия после проведения занятий, один из военнослужащих контрактной службы грубо нарушил требования безопасности и непроизвольно выстрелил из автомата, говорится в сообщении, распространенном Южным военным округом (ЮВО).

Другой военнослужащий по контракту от полученных ранений скончался. После ЧП, испугавшись содеянного и ответственности за гибель сослуживца, стрелявший военнослужащий покончил с собой.

На месте происшествия работает комиссия Южного военного округа, которая выясняет все обстоятельства случившегося. Других подробностей произошедшего в пресс-службе не уточнили.

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102-я российская военная база находится в Армении согласно межгосударственному договору между Москвой и Ереваном. Личный состав базы несет боевое дежурство в рамках Объединенной системы ПВО СНГ.

Самым серьезным происшествием на базе в Гюмри стало массовое убийство, совершенное российским военнослужащим Валерием Пермяковым. 12 января 2015 года он убил шестерых членов семьи Аветисянов — Сережу и Асмика, их дочь Аиду, сына Армена, невестку Араксияю и 2-летнюю внучку Асмик.

Из всей семьи выжил лишь полугодовалый Сережа Аветисян, которого правоохранители обнаружили с тяжелыми колото-режущими ранениями грудной клетки. Мальчик скончался через несколько недель в больнице.

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Той же ночью российские пограничники задержали подозреваемого в преступлении Пермякова, который сбежал с российской военной базы еще до преступления, на армяно-турецкой границе. 23 августа суд общей юрисдикции Ширакской области Армении приговорил Валерия Пермякова к пожизненному заключению.

В апреле 2017 года в Гюмри был убит 21-летний военнослужащий-контрактник 102-й российской военной базы Дмитрий Ялпаев. Его тело было найдено возле магазина на Курской площади 22 апреля.

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Генпрокуратура Армении по факту инцидента возбудила уголовное дело по части 1 статьи 104 Уголовного кодекса РА. По подозрению в совершении убийства задержан один человек. По данным Следственного комитета Армении, подозреваемый в убийстве российского военнослужащего имеет проблемы с психическим здоровьем.

До этого в марте было получено заключение, в котором указывалось, что у мужчины выявлено несколько психических отклонений. Он также был военнослужащим, его признали ограниченно вменяемым и непригодным к службе в армии в мирное время.