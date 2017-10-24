Максим Исаев, , 08:59 — REGNUM

К настоящему времени должно быть мучительно очевидно, что стратегия, которой следовали США в отношении ядерной программы Северной Кореи с начала 1990-х годов, не сработала, не работает и вряд ли когда-либо будет работать. Попытка изолировать и наказать КНДР оказалась бесполезной и контрпродуктивной. Несмотря на все более жесткие экономические санкции, принятые как Вашингтоном в одностороннем порядке, так и коллективно странами ООН, развитие ракетно-ядерной программы Пхеньяна шло неуклонно в течение более чем четверти века, пишет Тед Гален Карпентер в статье для The National Interest.

На сегодняшний день ситуация дошла до того, что, по некоторым оценкам, КНДР может обладать десятком или более миниатюрных ядерных зарядов. Кроме того, учитывая все большее число ракетных испытаний режима, КНДР, возможно, близка к тому, чтобы получить надежную систему доставки, способную уничтожить цели не только в Восточной Азии, но и за ее пределами.

Поэтому основным катализатором жесткой политики администрации президента США Дональда Трампа в отношении Пхеньяна является озабоченность, вызванная тем, что территория США может оказаться уязвимой для ядерного удара со стороны КНДР. Как президент, так и его советники по вопросам национальной безопасности подчеркивают, что в отношении Северной Кореи не исключаются «никакие варианты», в том числе и военные. Риск вооруженного конфликта не был настолько велик с тех пор, как в 1994 году администрация Билла Клинтона всерьез подумывала о нанесении упреждающих ударов по КНДР с целью уничтожения ядерной программы Северной Кореи.

Если Вашингтон хочет избежать катастрофы, вооруженного конфликта с Северной Кореей, дипломатия США должна носить гораздо более гибкий и творческий характер. Среди прочих шагов это означает проведение прямых и серьезных переговоров с Пхеньяном. При этом разработчики политики США также должны быть более реалистичными в отношении тех результатов, которых они могут достичь с помощью такой дипломатии.

Цель Вашингтона после кризиса 1994 года и последующих шестисторонних переговоров заключалась в том, чтобы убедить Пхеньян отказаться от своих ядерных амбиций. Это наивная цель. Из-за желания Северной Кореи усилить свое могущество и поднять свой престиж такой отказ уже сам по себе невозможен. КНДР — страна со слабой экономикой, странными, непривлекательными политической и социальной системами, а также все более устаревающими видами обычного вооружения, поэтому единственным, с помощью чего Пхеньян мог бы обеспечить себе место за международным столом, является его ядерный потенциал.

Не стоит забывать, отмечает автор, что на нежелании КНДР отказаться от своих ядерных боеприпасов сказалось и то, что в прошлом США неоднократно осуществляли насильственную смену власти в странах, которые не пользовались симпатией у Вашингтона. Помимо желания полноценного дипломатического признания со стороны США, Пхеньян стремится к подписанию официального мирного договора, который бы стал окончанием Корейской войны (подписанное в 1953 году перемирие просто приостановило боевые действия), снятию санкций США и ООН, прекращению ежегодных военных учений США и Южной Кореи, а также выводу американских войск из Южной Кореи.

Пойти на удовлетворение столь длинного списка требований Пхеньяна руководству США будет нелегко, однако, отказываясь даже обсуждать озабоченность и политические цели Пхеньяна, Вашингтон никаких результатов не добился. Крайне важен более гибкий подход, в том числе готовность пойти на значительные уступки. В ответ на удовлетворение большинства требований Пхеньяна Вашингтон мог бы оправданно настаивать на том, чтобы Северная Корея не только воздерживалась от проведения дополнительных ядерных и ракетных испытаний, но и пошла на строгие ограничения размеров любого ядерного арсенала и возможностей баллистических ракет. Кроме того, одним из требований к КНДР должен быть отвод Пхеньяном своих обычных вооружений с нынешних угрожающих позиций поблизости от так называемой демилитаризованной зоны с Южной Кореей.

Такая дипломатическая инициатива не только снизит нависшую опасность катастрофической войны в Северо-Восточной Азии, она, скорее всего, окажет положительное влияние и на политику Китая. Пекин мог бы оказать большее давление на Северную Корею, если Пхеньян отверг бы примирительные шаги Вашингтона и продолжил свое безрассудное, провокационное поведение. Нет почти никакого сомнения в том, что Пекин все больше недоволен поведением своего союзника.

Мнение, циркулирующее в некоторых консервативных политических кругах США, о том, что Китай играют двойную игру и действительно не против того, чтобы нестабильная, вооруженная ядерным оружием Северная Корея создавала проблемы для США и их восточноазиатских союзников, является параноидальной фантазией. В последние годы Китай все более активно стал выражать Пхеньяну недовольство относительно его ядерных и ракетных испытаний. Китай в настоящее время даже одобрил и начал осуществлять последний раунд санкционированных ООН санкций против КНДР.

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Если искренняя попытка Вашингтона договориться о «большой сделке» с Северной Кореей не принесет результатов, то недовольство Пекина своим северокорейским партнером, вероятно, будет усиливаться. Руководство Китая не проявило особого желания оказывать максимальное давление на Пхеньян по целому ряду причин. Так, в Пекине опасаются, что такое принуждение может подтолкнуть Пхеньян к еще более рискованным провокациям и начать ту самую войну, которую все хотят предотвратить. Даже если до этого и не дойдет, прекращение поставок в КНДР продовольственной и энергетической помощи может привести к коллапсу северокорейского государства. Среди большого числа других потенциальных проблем такое развитие событий приведет к массовым потокам беженцев в Китай.

Но если китайским руководителям станет ясно, что режим Ким Чен Ына не идет даже на самое разумное компромиссное соглашение, они вполне будут более склонны пойти на обозначенные выше риски для сдерживания своего нестабильного партнера. Вероятность такого шага еще больше, если администрация Трампа смягчит стимулы, предложив Пекину четкие гарантии того, что Вашингтон не будет использовать возможный коллапс северокорейского государства для усиления позиций США на Корейском полуострове.

В любом случае, заключает автор, предлагая вовлечь Пхеньян в серьезные переговоры, США ничего не теряют. Альтернативы этому подходу намного хуже. Одна из них — наблюдать, как КНДР, подобно Пакистану, в скором времени становится полноценной ядерной державой, обладающей целым арсеналом межконтинентальных баллистических ракет, которые способны достичь территории США.

Второй — начать опасную упреждающую войну для уничтожения этого потенциала. Таким образом, попытка добиться грандиозной дипломатической сделки гораздо предпочтительнее любого из этих сценариев.