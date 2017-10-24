Трамп сообщил о «важной» роли ООН в мире

Вашингтон, , 08:48 — REGNUM Роль Организации Объединенных Наций (ООН) в мире в настоящий момент важна, как никогда прежде. Об этом, как передает РИА «Новости», заявил президент США Дональд Трамп по случаю дня всемирной организации.

«ООН может сыграть важную роль в урегулировании международных споров и что ее успех зависит от коалиции сильных суверенных государств, — говорит глава Белого дома. — СБ ООН, постоянным членом которого являются США, по-прежнему остается важным форумом для реагирования на угрозы международному миру и безопасности».

По его словам, для того, чтобы ООН могла в полной мере реализовать свой потенциал, еще предстоит проделать большую работу.

«Мы (власти США) вновь подтверждаем нашу приверженность ее целям, направленным на построение лучшего будущего для будущих поколений», — подчеркнул президент США.

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