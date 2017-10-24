Некоторые равнее: Проблем с въездом в США у Браудера нет

Вашингтон, , 08:29 — REGNUM У британского финансиста, основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, осужденного в России за мошенничество, нет проблем с въездом в США после аннуляции его визы Интерполом. Браудеру 18 октября дали разрешение на въезд, пишет The Hill со ссылкой на министерство внутренней безопасности США.

По данным ведомства, Браудер может въезжать на территорию США при помощи системы электронного разрешения на путешествие Electronic System for Travel Authorization (ESTA), как подданный Соединённого Королевства.

Соответствующее разрешение Браудеру было выдано 18 октября. В погранслужбе США уточнили, что решение об утверждении или отклонении заявки ESTA «принимается в каждом конкретном случае по обстоятельствам».

Согласно действующему законодательству, помимо граждан Великобритании, воспользоваться своим правом на безвизовый въезд могут граждане еще 37 стран. Желающим достаточно в электронном виде уведомить Вашингтон о своей поездке при помощи сайта ESTA и оплатить сбор в $14.

Полученное разрешение действительно в течение двух лет и позволяет пользователям ESTA находиться в США с деловыми или туристическими целями до 90 дней.

Накануне стало известно, что власти США аннулировали визу Уильяма Браудера после того, как Россия внесла его самостоятельно в список Интерпола. Причем сам Браудер в интервью телеканалу CBS предположил, что речь идет об исключении именно из программы ESTA, поскольку виза ему, как британскому подданному, не нужна.

Сразу же бывший посол США в России Майкл Макфол заявил о возмутительности ситуации и направил президенту СШАДональду Трампуи Госдепу США просьбу решить ее «немедленно». Об этом же заявили американский сенатор-республиканец Джон Маккейни сенатор-демократ Бен Кардин. Они прямо потребовали от Министерства внутренней безопасности США пересмотреть решение об аннулировании визы Браудера.

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В России финансиста осудили в 2013 году за уклонение от уплаты налогов. Кроме того, еще одно уголовное дело рассматривалось в Тверском суде Москвы, решением которого Браудер в феврале 2017 года был заочно арестован и приговорен к девяти годам лишения свободы.

По версии следствия, Браудер и его партнер Иван Черкасов вывели из России 4 млрд рублей в рамках схемы по уходу от налогов. Сам финансист-мошенник утверждает, что в России его преследуют исключительно из-за того, что связано с делом скончавшегося в СИЗО юриста Hermitage Capital Сергея Магнитского. Юрист был представителем Браудера.

Браудер с 1995 по 2007 год являлся крупным иностранным инвестором в России. Он занимался незаконной скупкой российских активов, используя при этом мошеннические схемы. По некоторым данным, Браудер также мог быть причастен к «пропаже» $5 млрд, занятых Россией у Всемирного Банка и Международного валютного фонда для обеспечения ГКО, невозможность обеспечения обязательств по которым стала причиной дефолта 1998 года.

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Смерть адвоката в СИЗО позволила Браудеру позже инициировать принятие в США «акта Магнитского» — «Акта о верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского». В 2012 году американцами был составлен список лиц, якобы причастных к смерти юриста компании Hermitage Capital, а также нарушению прав человека.

Власти США продолжает расширять список Магнитского. Находящимся в нем гражданам России запрещен въезд в США, а их активы на территории этой страны заблокированы. Кроме того, аналогичные акты принимают или собираются принимать в других странах — 5 октября депутаты палаты общин канадского парламента единогласно приняли такой документ.

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В МИД Канады уже заявили, что документ станет «инструментом внешней политики»: закон предполагает персональные санкции против чиновников из России, а также Венесуэлы, Ирана, Мьянмы и Вьетнама. За принятие закона в Канаде активно выступал бывший министр юстиции Ирвин Колтер.

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По словам адвоката, ведущего дело против Браудера, Натальи Весельницкой, Колтер и Браудер тесно сотрудничали как минимум с 2012 года, а за канадский аналог американского закона Колтер лично просил премьер-министра Джастина Трюдо при формировании нового правительства.