Мао, Дэн Сяопин и Си Цзиньпин. Компартия Китая правит устав

Пекин, , 08:30 — REGNUM Правящая Коммунистическая партия Китая вносит в свой устав упоминание нынешнего главы государства председателя КНР, генерального секретаря ЦК КПК Си Цзиньпина, сообщает 24 октября агентство Reuters.

Партия единогласно приняла поправку о включении упоминания «концепции развития страны в социалистическом ключе «с китайским лицом» в новом историческом периоде» Си Цзиньпина в качестве одного из своих руководящих принципов в завершении XIX-го съезда.

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Таким образом, делегаты съезда поставили нынешнего руководителя КПК в один ряд с великими реформаторами Мао Цзэдуном и Дэном Сяопином.

Китайский лидер в своем выступлении перед съездом акцентировал внимание на успехах экономического строительства Поднебесной, и заявил о желании превратить Китай к 2050 году в «богатое, могущественное, демократическое, гармоничное, цивилизованное модернизированное социалистическое государство».

Напомним, Си Цзиньпин стал вторым за историю лидером Китая (после Мао Цзэдуна), чье имя прижизненно внесено в устав Коммунистической партии Китая.