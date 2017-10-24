Трамп встретится с японским императором Акихито в начале ноября

Токио, , 08:29 — REGNUM Президент США Дональд Трамп посетит 5−7 ноября с официальным визитом Японию, где встретится с императором Акихито и премьер-министром Синдзо Абэ, заявил генеральный секретарь японского кабинета министров Ёсихидэ Суга.

«Визит президента Трампа станет идеальной возможность для двух лидеров, чтобы обсудить проблемы, с которыми сталкивается международное сообщество», — цитирует слова Суги ТАСС.

По его словам, встреча двух лидеров также продемонстрирует миру прочные связи японско-американского альянса в то время, когда ситуация в регионе, включая проблемы Северной Кореи, становятся серьезными.

Кроме того, отметил Суга, Трамп вместе с Абэ встретится с семьями японцев, похищенных спецслужбами КНДР.

Генсек японского Кабмина добавил, что у американского лидера запланирована встреча с императором Акихито. Это подразумевается соответствующим протоколом в связи с визитом в страну иностранного лидера. Напомним, ранее президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время телефонного разговора договорились усилить давление на Северную Корею, а также приняли решение сыграть в гольф, когда американский лидер посетит Японию.

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