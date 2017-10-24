Собянин: Программа реновации в Москве повысит предложение на рынке жилья

Москва, , 08:16 — REGNUM Жители Москвы смогут улучшить жилищные условия благодаря программе реновации жилищного фонда. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в интервью газете «Ведомости».

Градоначальник уточнил, что программа реновации в столице задумана не только для того, чтобы переселить людей из ветхих хрущевок.

По его словам, данная программа повысит предложение на рынке жилья в Москве, что даст возможность горожанам улучшить жилищные условия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, правительство Москвы внесло изменения в бюджет города на 2017−2020 гг. Согласно проекту бюджета, на реализацию программы в течении четырех лет выделяется 400 млрд рублей. В список домов, которые подлежат реновации, вошли более 5 тыс. домов.

Строительство объектов начнется до конца 2017 года. Утверждено 210 площадок для переселения домов, которые будут снесены. Реновация в Москве будет вестись 15−20 лет.

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