Экспертный совет ВАК будет распущен в начале ноября

Москва, , 08:17 — REGNUM После скандального решения о сохранении ученой степени Владимира Мединского экспертный совет Высшей аттестационной комиссии (ВАК) оказался на грани распада. Совет по истории уже покинул профессор Высшей школы экономики Олег Будницкий, вслед за ним заявление об уходе написал председатель экспертного совета ВАК, доктор исторических наук Павел Уваров, передает 23 октября Интерфакс со ссылкой на заявление Уварова.

«Я бы ушел в любом случае просто потому, что четыре года — это срок моей ротации. Связываю ли (свой уход с ситуацией вокруг диссертации главы Минкультуры Владимира Мединского — прим. ИА REGNUM ) или нет, субъективно или объективно — не знаю, но, может быть, и связываю», — сказал ученый.

Отметим, заявление Уварова прозвучало на фоне скандала, разразившегося в президиуме ВАК в момент принятия решения по диссертации Мединского. Как уже сообщало ИА REGNUM, президиум ВАК большинством голосов (70% против 30%) принял решение сохранить за министром докторскую степень. В тот же день голосование было названо «ударом по науке» одним из членов президиума ВАК.

«Не могут такие диссертации защищаться, эта диссертация к науке не имеет никакого отношения», — сказал научный руководитель Государственного архива Сергей Мироненко, участвовавший в голосовании.

Позднее выяснилось, что в ходе заседания экспертного совета ВАК в достаточном объеме не смог представить Уваров, предложивший лишить Мединского ученой степени по формальным признакам. Вопрос был снят с обсуждения главой ВАК Владимиром Филипповым.

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Одновременно Уваров сообщил журналистам, что экспертный совет ВАК по истории будет распущен в начале ноября, вне зависимости от принимаемых им решений.

«Будет ротация совета в начале ноября, хотят этого члены совета или нет. Решение принято около недели назад. Скорее всего, из старого совета в новый перейдут четыре-пять человек», — цитирует РБК Уварова.

Возможный уход Уварова с поста председателя экспертной комиссии ВАК прокомментировал Филиппов. «Я пока заявления не видел, в ВАК оно не поступало», — сказал он журналистам.

Глава комиссии также подчеркнул, что в условиях запланированной с 5 сентября по 5 ноября ротации кадров во всех экспертных советах комиссии применение термина «увольнение» является некорректным. По его словам, в результате ротации в советах ВАК состав должен обноситься не менее чем на 25%.

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Филиппов также пояснил, что ВАК рассмотрит заявление Совета по науке при Минобрнауки по диссертации Мединского, когда оно поступит в распоряжение комиссии. Сейчас такого документа в распоряжении ВАК нет. Напомним, указанный совет опубликовал на своем сайте заявление, в котором выразил озабоченность в связи с решением президиума ВАК сохранить учёную степень министру культуры и призвал отменить решение.

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