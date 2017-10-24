Маккейн призвал «немедленно» восстановить визу Браудеру

Вашингтон, , 07:57 — REGNUM Американский сенатор-республиканец Джон Маккейн и сенатор-демократ Бен Кардин потребовали от министерства внутренней безопасности США пересмотреть решение об аннулировании визы британскому финансисту, основателю фонда Hermitage Capital Уильяму Браудеру, сообщает издание The Hill.

«Настоятельно призываем министерство внутренней безопасности немедленно пересмотреть решение об аннулировании визы», — говорится в совместном заявлении.

По словам сенаторов, «было бы прискорбно, если США решили запретить Браудеру въезд на территорию страны, основываясь на решениях тех же российских чиновников, против которых были введены ограничительные меры».

Напомним, накануне Браудер в своем Twitter сообщил, что его виза была аннулирована властями США после обращения российских правоохранителей в Интерпол. Бывший посол США в России Майкл Макфол направил главе Белого дома Дональду Трампу и Госдепу просьбу решить эту «возмутительную ситуацию немедленно».

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Основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер с 1995 по 2007 год являлся крупным иностранным инвестором в России. Он занимался незаконной скупкой российских активов, используя при этом мошеннические схемы для уклонения от уплаты налогов.

В феврале 2017 года российский суд заочно арестовал британского финансиста-мошенника и приговорил его к девяти годам лишения свободы. Накануне российские правоохранительные органы самостоятельно внесли Браудера в базу Интерпола.

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