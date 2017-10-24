Челябинск спешно прибирают к приезду Путина и Назарбаева

Челябинск, , 07:43 — REGNUM Челябинск срочно начали прибирать к приезду участников Российско-казахстанского форума, который намечен на 8 и 9 ноября. Участие в нём собираются принять президенты России и Казахстана Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Глава города Евгений Тефтелев уже потребовал от своих подчинённых навести порядок на гостевых маршрутах. В планах помыть общественный транспорт, привести в порядок фасады зданий. Словом, сделать так, чтобы гости не перепугались, оказавшись в Челябинске.

А тем временем горожане жалуются на смог и сильный запах гари и канализации. Масла в огонь подливают периодически возникающие неблагоприятные погодные условия, проще говоря, слабый ветер либо его отсутствие. В такие периоды всякая гадость накапливается в атмосфере в избыточных количествах. Число обращений к медикам резко возрастает.

Сами чиновники признают наличие проблемы. В моменты сложных погодных условий они рекомендуют предприятиям снизить объёмы выбросов. Но это помогает мало. В городе — обилие автотранспорта, который вносит свою лепту в загрязнение окружающей среды.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, XIV Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана пройдёт в Челябинске. Основные мероприятия намечены на 9 ноября. Также в планах — заседание Российско-Казахстанского делового совета.

Часть мероприятий форума состоится на заводе «Русские электрические двигатели». Возможно, именно ео посетит Владимир Путин. Но пока достоверно это неизвестно.

Форум 2016 года прошёл в столице Казахстана — Астане. Там и было принято решение провести очередной форум в Челябинске.

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