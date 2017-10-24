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Как расходятся представления о медицине в центре и на местах: Радио REGNUM

Политика

Правительство РФ существенно расширило перечень жизненно важных лекарств на 2018 год, а в регионах пациенты платят за то, чтобы их довезли до медучреждения

Как расходятся представления о медицине в центре и на местах: Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
Радио REGNUM

Москва, 24 октября 2017, 08:00 — REGNUM  

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