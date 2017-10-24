Как расходятся представления о медицине в центре и на местах: Радио REGNUM

Москва, 24 октября 2017, 08:00 — REGNUM
- Выход де-факто или и де-юре: в Госдуме рассказали о последствиях прекращения работы с ЕСПЧ;
- «Огромный успех»: в десяти муниципалитетах Косово победу на выборах одержали сербы;
- Ожидание и реальность: будут ли в Кремле смотреть «Матильду»?
- Быть здоровым: расширен список жизненно важных лекарств на 2018 год;
- Помоги себе сам: в Омской области мужчина заплатил водителю скорой помощи, чтобы доехать до больницы.
Читайте ранее в этом сюжете: Власти готовят население к цифровизации, но готовы ли сами? Радио REGNUM