Выборы в ЦК КПК: В Китае стартует закрывающая сессия XIX съезда Компартии

Пекин, , 06:35 — REGNUM Закрывающая сессия XIX съезда Компартии Китая, на которой будет избран новый состав ЦК КПК и Комиссии КПК по дисциплинарной инспекции, стартует утром 24 октября в Пекине, сообщает газета Global Times.

Председателем на закрывающей сессии выступит сам китайский лидер и генеральный секретарь КПК Си Цзиньпин.

Более 2,3 тыс. делегатов и специально пригашенных делегатов, как ожидаются, примут резолюцию по работе, проделанной за время, прошедшее после XVIII съезда партии, а также по рабочим докладам Комиссии КПК по дисциплинарной инспекции.

По меньшей мере восемь процентов кандидатов в состав ЦК КПК XIX съезда и кандидатов в состав Комиссии КПК по дисциплинарной инспекции были выбраны голосованием на предварительных выборах за прошедшие дни. Однако, окончательное решение по составу этих двух важных органов китайской политической системы, предстоит только узнать.

Более 3 тыс. журналистов освещало съезд. Среди них более 1,8 тыс. прибыли из-за рубежа и Гонконга, Макао и Тайваня, что в целом на 6,7% больше от общего числа журналистов, освещавших XVIII съезд. Иностранные журналисты прибыли из 134 стран мира.

Напомним, что очередной, уже XIX съезд Компартии Китая начался 18 октября. Главной темой его обсуждения стало построение в Китае общества умеренного достатка в эпоху вступления китайского социализма в новую эпоху. Отметим также, что общее число членов Компартии Китая в настоящий момент составляет более 89 млн человек.