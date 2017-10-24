Министрами в Бурятии хотят стать 118 человек

Улан-Удэ, , 06:18 — REGNUM В Бурятии завершён приём документов на вакантные должности министров. Желающие до 23 октября сдали в комитет госслужбы и кадровой политики 118 пакетов документов.

Как сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве, наибольшей популярностью пользовалась должность министра туризма — подано 42 пакета документов. 30 человек пожелали стать министром экономики, 19 — министром здравоохранения. За должность министра культуры изъявили желание побороться 15 человек. И, наконец, 12 заявок подано на должность министра спорта и молодёжной политики.

Теперь желающие стать министрами должны будут пообщаться с конкурсными комиссиями. По каждому министерству создана своя комиссия, но в целом в их состав вошли зампреды правительства Бурятии, представители Народного хурала (республиканского парламента — прим. ИА REGNUM ), общественных советов при министерствах и другие.

В правительстве республики подчеркнули, что глава Бурятии Алексей Цыденов собирается лично ознакомиться с документами и программой каждого участника. Кроме того, тестирование финалистов конкурса проведут специалисты Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, Алексей Цыденов, выигравший 10 сентября 2017 года выборы главы Бурятии, произвёл первые кадровые перестановки уже в конце сентября. В частности, были освобождены от занимаемых должностей и. о. министра спорта и молодежной политики Баир Ангуров, и. о. министра культуры Тимур Цыбиков, и. о. министра экономики Зандра Сангадиев, и. о. министра здравоохранения Валерий Кожевников.

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Кроме того, власти Бурятии объявили о создании министерства туризма республики.

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Глав вышеуказанных министерств решил искать по конкурсу. Конкурсный отбор на должности министров стартовал в начале октября. Документы от желающих принимали до 23 октября. Предполагается, что конкурс пройдёт в три этапа. На первом этапе комиссия рассмотрит представленные кандидатами документы. Второй этап — это собеседование. Затем, в рамках третьего этапа, кандидатов, отобранных по результатам собеседования, ожидает тестирование. И уже после этого комиссия внесёт на рассмотрение Алексею Цыденову не менее двух кандидатур на каждую должность министра. Глава Бурятии должен принять окончательное решение.

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Добавим, подробнее о процедуре отбора будущих министров Алексей Цыденов рассказал в ходе прямой линии в эфире ГТРК «Бурятия» 21 октября.

«Приветствуем все заявки. Чем выше конкурс, тем лучше. При этом требования какие? Профпригодность. Опять же, что такое профпригодность? Это ответственность. Это умение принимать решения и брать ответственность на себя. Умение отвечать за свои решения, умение работать в команде. Моральный настрой на то, чтобы принимать новое. То есть, чтобы человек не был излишне консервативен, не кидался влево — вправо, но и не стоял на месте. Честность и, безусловно, опыт работы должен быть», — подчеркнул глава Бурятии.

По его словам, «как такового испытательного срока» у министров не будет:

«Потому что у всех министров и зампредов испытательный срок постоянно. Не справился, ну извините. Тут нет такого, что ты год можешь не справляться. Ну, нет такого. Если не справляешься, все».

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