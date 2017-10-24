Госдеп: США накажут Мьянму санкциями

Вашингтон, , 06:07 — REGNUM Вариант введения санкций в отношении ответственных за насилие в Мьянме рассматривается Вашингтоном, сообщила в заявлении официальный представитель американского Государственного департамента Хезер Науэрт.

Комментируя происходящие в штате Ракхайне процессы, Науэрт заявила:

«Крайне важно, чтобы все лица и организации, виновные в этих зверствах, были привлечены к ответственности».

По ее словам, Вашингтон обеспокоен сложившейся ситуацией. Санкции, которые предполагает ввести Вашингтон, будут носить экономический характер.

Напомним, этническая группа рохинджа проживает в Ракхайне, но не имеет гражданства. Власти Мьянмы не признают этих мусульман коренными жителями страны и относят их к нелегальным иммигрантам. В Мьянме находится порядка 800 тысяч рохинджа.

В 2016 году началось преследование рохинджа властями Мьянмы. Поводом послужило нападения на пограничные посты неизвестных вооруженных людей.

Запад квалифицирует действия Нейпьидо как нарушения прав человека. Власти Мянмы подозревают в санкционировании казней без суда и следствия, поджогов и других преступлений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с инициативой ввести санкции в отношении Нейпьидо в октябре выступил ряд американских конгрессменов.

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