Китай признал выборы в Японии, но ждет конструктивных шагов

Пекин, , 06:06 — REGNUM Китай надеется, что Япония примет практические шаги для обеспечения стабильности и улучшения двусторонних отношений с Поднебесной, передает 23 октября агентство «Синьхуа».

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел КНР Гэн Шуан выразил официальную позицию Китая во время очередной пресс-конференции, касательно победы в Японии на выборах правящей Либерал-демократической партии и ее партнера по коалиции партии «Комэйто».

"Китай признаёт результаты и придает особое значение развитию отношений с Японией и надеется, что Япония будет следовать четырем политическим документам и консенсусу из четырех пунктов, достигнутых между двумя странами, а также примет практические шаги, нацеленные на обеспечение стабильности и улучшения двусторонних отношений», — заявил Гэн.

«В то же самое время, мы надеемся, что Япония продолжит путь мирного развития и будет играть конструктивную роль в обеспечении регионального мира и стабильности», — добавил Гэн.

Напомним, что в результате досрочных всеобщих парламентских выборов в Японии победила правящая Либерально-демократическая партия, представителем которой является нынешний премьер-министр страны Синдзо Абэ. Либерально-демократическая партия вместе с партией «Комэйто» получили в Палате Представителей две трети мест.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп поздравил Абэ с победой на выборах