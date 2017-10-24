Экс-глава Пентагона: между США и Россией – новая холодная война

Вашингтон, 24 октября 2017, 05:23 — REGNUM Новая холодная война идет между Москвой и Вашингтоном в настоящее время, сообщил Леон Панетта, бывший министр обороны США, в ходе конференции в Hudson Institute.
Давая характеристику сложившимся между Вашингтоном и Москвой отношениям, Панетта заявил, что открыта новая глава холодной войны.
Бывший глава Пентагона подчеркнул необходимость для США играть роль в ближневосточных процессах и сдерживать Москву.
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Отметим, что одним из показателей состояния российско-американских отношений являются дипломатическое обострение, спровоцированное очередными антироссийскими санкциями.
Итогом антироссийской политики США стало сокращение американских дипломатов в России. В США также закрыт ряд российских дипломатических представительств, причем Вашингтон в этом дипломатической конфликте допустил несколько грубых нарушений.
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