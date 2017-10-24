Новые жертвы коалиции: в Дейр-эз-Зоре погибли 14 мирных жителей

Дейр-эз-Зор, Сирия, , 04:33 — REGNUM Десятки людей ранены, 14 человек погибли в результате бомбардировки города Дейр-эз-Зор (Сирия) так называемой антитеррористической коалицией, сообщает Reuters.

Уточняется, что при авиаударе погибли 14 мирных жителей, 32 сирийца ранены. Бомбы были сброшены на контролируемый сирийскими правительственными войсками квартал Эль-Кусур.

Эти сведения прозвучали на сирийских телеканалах, но есть и другие данные — о 22 жертвах авианалета. Такими сведениями располагает организация «Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека».

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Напомним, Дейр-эз-Зор частично занят террористами группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые долгое время держали в осаде правительственные войска и авиабазу.

5 сентября 2017 года Сирийская Арабская армия при поддержке российских ВКС прорвала блокаду террористов.

Отметим, мирные жители не в первый раз становятся жертвами американских авианалетов. Так, в июне 2017 года в результате бомбардировки американских ВВС погибли по меньшей мере 12 мирных сирийцев.

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