Reuters и BBC уличили во лжи и непрофессионализме

Каир, , 04:24 — REGNUM Государственная информационная служба Египта обвинила журналистов Reuters и BBC в публикации «неточной информации» и совершении «серьезных профессиональных ошибок», передает Reuters.

Согласно сообщению, власти Египта подвергли резкой критике журналистов информагентств за их публикации о боестолкновении в провинции Гиза, жертвами которого стали 16 сотрудников сил безопасности.

Речь идет о контртеррористической операции, проходившей в районе Эль-Вахат Эль-Бахрия, в 200 километрах от Каира 20 октября.

Согласно официальному сообщению МВД Египта, число жертв столкновения военных и полиции с боевиками-исламистами первоначально составило 14 человек. Позднее скончались еще двое военнослужащих из восьми раненных во время боя.

Тем не менее, журналисты Reuters и BBC предпочли сослаться на «анонимные источники», согласно которым погибло 52 сотрудника сил безпасности Египта.

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