Тиллерсон: Ираку пора начать диалог с Курдистаном

Вашингтон, , 03:59 — REGNUM Предложение начать диалог с Иракским Курдистаном (Курдский автономный район, Ирак) прозвучало из уст американского госсекретаря Рекса Тиллерсона на встрече с премьер-министром Ирака Хайдером Аль-Абади, сообщили в пресс-службе Госдепартамента США.

Комментируя нарастание сепаратистских настроений в Ираке, американский деятель заявил, что Вашингтон обеспокоен сложившейся ситуацией.

«У нас есть друзья и в Багдаде и в Эрбиле, и мы призываем обе стороны вступить в диалог», — сказал он.

Тиллерсон высказался за приверженность «обеих сторон» иракской конституции. В этом случае, как он сказал, «разногласия могут быть разрешены».

Наполним, большие группы курдов проживают на территории нескольких стран: Ирака, Сирии, Турции, Ирана. Курды претендуют также на часть территории Азербайджана. Разделенные границами государств, курды стремятся создать свое государство Курдистан.

Эти планы противоречат политике государств, населяемых курдами и квалифицируются как сепаратизм. Усилению сепаратистских тенденций способствует ослабление центральной власти в стране.

В частности такая ситуация сложилась в Ираке, на территории которого идут военные действия. Багдад тратит усилия на борьбу с террористами, наиболее сильными из которых являются члены группировки «Исламское государство» (ИГ - организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Стоит отметить, что большая роль в формировании нынешнего положения в Ираке принадлежит США. Страна потеряла стабильность после вторжения американских войск в Ирак в 2003 году. Тогда был казнен президент Ирака Саддам Хуссейн, который якобы применял в стране оружие массового поражения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 сентября 2017 года в Курдском автономном районе состоялся референдум, на котором большинство жителей этой территории пожелали отделиться от Ирака. Багдад объявил инициативу незаконной.

По решению иракского правительства начата экономическая блокада автономного района. Богатая нефтью провинция Киркук, на которую претендовали курды, взята под контроль Багдадом.

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