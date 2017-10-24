США «не будут торопиться» с помощью Южному Судану

Аддис-Абеба, , 04:00 — REGNUM Соединенные штаты «должны задуматься, прежде чем посылать гуманитарную помощь в Южный Судан», считает постпред США в ООН Никки Хейли, передает Reuters.

В ходе пресс-конференции в Эфиопии, Хейли, которая на текущей неделе намерена посетить Южный Судан, сообщила журналистам, что главным вопросом ее обсуждения с президентом Сальвой Кииром станет вопрос оказания помощи государству со стороны США.

Постпред США в ООН отметила, что Кииру «все равно, страдают ли люди» в его государстве, однако она постарается убедить президента частично признанной республики в необходимости прекращения насилия.

«В ходе разговора, который у нас состоится, мы постараемся точно узнать, что может изменить позицию президента Киира, чтобы он начал действовать для создания безопасной жизни своего народа», — сообщила Хейли.

Напомним, гражданская война в Южном Судане фактически не прекращается с момента провозглашения независимости республики от Судана в 2011 году. Жертвами противостояния стали десятки тысяч человек, около четырех миллионов стали беженцами.

В июле 2016 года конфликт между правительством и вооруженной оппозицией разгорелся с новой силой после резни в Джубе, жертвами которой стали сотни человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Повстанцы в Южном Судане захватили главную военную базу