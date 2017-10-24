Вашингтон, , 03:28 — REGNUM Председатель объединенного комитета начальников штабов Джозеф Данфорд отчитался перед Конгрессом США о ходе расследования гибели американских военных в Нигере в начале октября, передает Reuters.

О гибели военных США в Нигере СМИ стало известно 5 октября, после публикации официального сообщения Пентагона. Совместный патруль нигерийских и американских сил подвергся нападению во время патрулирования, первоначально ответственной за атаку называлась группировка «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По словам Данфорда, на данный момент следствие располагает исчерпывающей информацией о времени и ходе боестолкновения, а также об ответственности за нападение на конвой военных США и Нигера группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Согласно отчету Данфорда, нападение на конвой произошло 3 октября после возвращения 30 военных Нигера и 10 военных армии США на базу в Ниамее из рейда в районе деревни Тонга-Тонга.

Совместный конвой был атакован 50 боевиками ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на автотранспортных средствах в 85 км от Ниамея.

Военные обратились за поддержкой по радиосвязи через час после начала столкновения. Примерно через час после сеанса связи на месте были истребители и ударные вертолеты ВС Франции и Нигера.

В результате боестолкновения конвоя и исламистов погибли четверо военных армии США и пятеро военных армии Нигера. Как минимум двое военных армии США получили ранения.

Кроме того, представитель Пентагона в ходе пресс-конференции для конгрессменов раскрыл некоторые подробности малоизвестной операции армии США в Нигере — в западноафриканской стране дислоцировано 800 военных армии США, главной целью Пентагона в Нигере является борьба с радикальными исламистами.

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