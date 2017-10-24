Не меняя должности: Собянин поделился планами по выборам мэра Москвы

Москва, , 02:39 — REGNUM Участие Сергея Собянина, действующего московского градоначальника, в выборах в 2018 году мэра российской столицы весьма вероятно. Об этом мэр Москвы сообщил в интервью газете «Ведомости».

"У меня нет желания менять свою нынешнюю должность», — сказал он.

При этом Собянин отказался обсуждать слухи о том, что он якобы является претендентом на должность премьер-министра РФ. Соответствующая информация фигурировала в материалах Bloomberg.

Издание отмечает, что в выборах мэра собирается принять участие Дмитрий Гудков, бывший депутат Госдумы. Назван и другой возможный соперник Собянина — глава московского отделения партии «Яблока» Сергей Митрохин.

Также на эту роль, как отмечает издание, мог претендовать Андрей Клычков, депутат Московской городской думы (КПРФ). Но его назначили временно исполняющим обязанности губернатора Орловской области.

Напомним, москвичи будут выбирать главу города в сентябре 2018 года. Предыдущие состоялись в 2013 году: это были досрочные выборы с явкой 32,03%. Победил Собянин, являвшийся на тот момент исполняющим обязанности главы города. Выборы проводятся каждые пять лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, эксперты агентства политических и экономических коммуникаций читают, что Митрохин и Гудков не могут договориться, кто из них пойдет на выборы мэра.

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