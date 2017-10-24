В Марокко арестованы шестеро боевиков ИГ*

Рабат, , 02:31 — REGNUM Власти королевства Марокко арестовали шестерых боевиков террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает Reuters.

Согласно заявлению военных, арестованные принадлежали к террористической ячейке, готовившей нападения в восьми населенных пунктах Марокко. Один из арестованных исламистов является «экспертом по взрывчатым веществам».

Также сообщается, что с 2002 года в Марокко было ликвидировано несколько десятков подпольных ячеек исламистов, в том числе не менее 50 боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), существующая с 2014 года, на данный момент является крупнейшей международной террористической организацией, действующей по всему миру.

Несмотря на военные неудачи ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии и Ираке, где группировка провозгласила создание «Халифата», позиции террористической организации в северной Африке и странах африканского Сахеля только усиливаются.

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