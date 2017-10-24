Грубое нарушение: власти США распорядились архивом генконсульства РФ

Сан-Франциско, США, , 02:17 — REGNUM Доступ российских дипломатов в здание генерального консульства России в Сан-Франциско (штат Калифорния, США) для вывоза консульского архива так и не был предоставлен американскими властями, сообщается в заявлении посольства РФ в Соединенных Штатах.

«Американские власти так и не предоставили нам доступ в здание генконсульства России в Сан-Франциско, закрытого их решением со 2 сентября, в целях вывоза консульского архива», — говорится в сообщении.

В российском ведомстве уточнили, что американские власти распорядились архивом по-своему, самостоятельно упаковав бумаги. Документы были вывезены в Вашингтон — вопреки неоднократным протестам российского МИД и посольства РФ.

В итоге российское посольство получило архив на руки 23 октября.

Российское ведомство обратило внимание на то, что американская сторона допустила грубые нарушения Венской конвенции о консульских сношениях и двусторонней консульской конвенции. Согласно этой правовой норме, «консульские архивы и документы являются неприкосновенными в любое время и независимо от их местонахождения».

«Пренебрежительное отношение официального Вашингтона к международному праву, нашим дипломатическим и консульским объектам и собственности открыло возможность аналогичного обхождения с представительствами США в России, — говорится в сообщении. — По принципу взаимности, на котором основаны дипломатические отношения».

Напомним, дипломатическое обострение российско-американских отношений продолжается с конца августа 2017 года. 3 сентября США закрыли ряд российских дипломатических объектов, в том числе торговое представительство РФ в Вашингтоне и его отделение в Нью-Йорке.

По требованию Вашингтона российское генконсульства в Сан-Франциско должно было освободить помещение до 1 октября 2017 года.

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