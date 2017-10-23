СМИ США: У КНДР появился второй подводный ракетоносец

Вашингтон, , 23:49 — REGNUM Спутниковая разведка США обнаружила в одной из военно-морских баз КНДР вторую подводную лодку, вооруженную межконтинентальной баллистической ракетой, сообщает 23 октября американское издание The Diplomat.

По информации издания, подводная лодка была сфотографирована спутником у пирса.

The Diplomat уточняет, что снимок был получен еще 15 апреля, однако американские спецслужбы опубликовали сообщения о нем лишь сейчас.

Ранее считалось, что Северная Корея имеет лишь одна субмарина с межконтинентальной баллистической ракетой. Этой дизель-электрическая подлодке водоизмещением 1,7 тысячи тонн в классификации НАТО присвоили обозначение Gorae-B.

По сообщениям спецслужб США, второй северокорейский подводный ракетоносец, которому присвоено условное обозначение Gorae-С, изготовлен из более легких композиционных материалов, поэтому обладает расширенным радиусом действия.

Напомним, в апреле 2016 года подлодка Gorae-B произвела успешный подводный запуск твердотопливной баллистической ракеты средней дальности Pukguksong-1. Дальность полета Pukguksong-1 оценивается в пределах 1250−2500 км и считается способной нести ядерную боеголовку.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября представителем ВВС США было заявлено о намерении привести стратегические бомбардировщики B-52 в боевую готовность.

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