Чем будет отличаться президентская кампания-2018 и что не простят главам

Москва, , 06:43 — REGNUM Предстоящая президентская кампания будет отличаться от предыдущей несколькими ключевыми аспектами. В рамках предвыборных поездок «более явной будет региональная повестка», «заметное внимание» уделят индустриальным регионам, из тематики в приоритете будут социальные вопросы. Народную поддержку постараются усилить за счёт избирателей, «ранее относившихся к власти скептически». Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков.

Политолог связывает предстоящую президентскую кампанию от «Единой России» с Владимиром Путиным. По его мнению, хотя официального заявления Путина «об участии в президентской гонке в качестве кандидата пока не последовало, но явных политических причин отказываться от такого шага сейчас не наблюдается».

Говоря о предвыборной кампании-2018, Михаил Нейжмаков выделяет ряд «возможных аспектов»:

«Во-первых, в рамках предвыборных поездок Владимир Путин, вероятно, заметное внимание уделит индустриальным регионам. За последний год он посетил немало таких территорий и здесь есть элемент преемственности с президентскими выборами-2012 (вспомним противопоставление рабочих «Уралвагонзавода» сторонникам оппозиции, выходившим на Болотную площадь в столице)».

«Во-вторых, Владимир Путин, судя по всему, предпримет усилия для расширения своей электоральной базы за счет избирателей, ранее относившихся к власти скептически. Например, таких избирателей-скептиков немало среди научно-технической интеллигенции. Между тем, президент отметил значение научно-технологического фактора в своем выступлении на форуме «Валдай». Да и в докладах рабочих групп высшего совета «Единой России» данной теме (включая «поддержку научно-технической интеллигенции как среднего класса») уделено немало внимания. Причем, избиратели-скептики, которым может быть уделено внимание в ходе предвыборной кампании со стороны Кремля — не только умеренные либералы, но и просоветские протестные консерваторы. Отметим, что на том же «Валдае» президент РФ отметил и позитивные последствия революции 1917 года», — говорит эксперт.

Политолог также полагает, что «более явной будет региональная повестка президентской кампании». В частности, возможно появление «специальных инициатив Кремля для крупных или значимых по иной причине субъектов РФ, где традиционно высок уровень протестного голосования». Кроме того, в нынешней президентской предвыборной роль «Единой России» кампании «может быть выше, чем многие ожидают»:

"Например, недавние ротации в руководстве этой партии были связаны с вполне понятным поводом (переход теперь уже бывшего главы ее думской фракции Владимира Васильева на пост врио главы Дагестана). Но не исключено, что проведение перестановок в руководстве «ЕР» именно осенью могло быть вызвано, в том числе, намерением освободить декабрьский съезд для каких-то значимых событий в ходе президентской кампании».

Михаил Нейжмаков считает, что сместятся акценты и в тематике. По его мнению, «достаточно заметным может быть значение социальных тем, которые будут подняты в рамках президентской кампании». О чём могут говорить, к примеру, поездки Владимира Путина «по регионам за последний год и содержание «зеленых папок» для губернаторов — там социальная тематика представлена весьма значительно».

Что касается губернаторского корпуса, то реакция Кремля будет «достаточно жесткой» при резонансных нарушениях на выборах.

«Говоря о роли губернаторов в президентской кампании, стоит помнить, что в нынешних условиях протестное голосование на президентских выборах может быть связано, прежде всего, со старыми очагами подобных настроений, «погасить» которые даже очень способному главе региона, тем более кому-то из недавно занявших посты, весьма сложно. Кремль наверняка будет это учитывать. Но достаточно жесткой может быть реакция Центра на наиболее резонансные скандалы из-за предвыборных нарушений в крупных городах (за пределами национальных республик) и в ближайших к ним населенных пунктах», — считает политолог.