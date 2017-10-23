Сергей Шойгу прибыл с официальным визитом на Филиппины

Манила, , 23:13 — REGNUM Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу прибыл на Филиппины с официальным визитом, сообщил 23 октября журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Запланирована встреча министра обороны России с президентом Филиппин Родриго Дутерте и подписание межправительственного соглашения о военно-техническом сотрудничестве двух стран.

Игорь Конашенков уточнил, что в ходе своего визита Сергей Шойгу «примет участие в четвертом совещании министров обороны стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии и диалоговых партнеров».

На этой встрече будут обсуждаться вопросы глобальной и региональной безопасности, формы и методы военного и военно-технического сотрудничества.

Кроме того, глава российского военного ведомства проведет целый ряд двусторонних встреч со своими коллегами, участвующими в данном совещании.

Официальный визит министра обороны России Сергея Шойгу на Филиппины должен завершиться 25 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 октября президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что в случае его смерти в этом надо будет винить Центральное Разведывательное Управление США.

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