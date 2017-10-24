Пресс-конференция главы Чувашии: онлайн

Глава Чувашии Михаил Игнатьев пока еще не появился. Журналистов просят задавать любые вопросы, однако формировать их блоками. В то же время рекомендуют «не переходить на личности».

Всех присутствующих на пресс-конференции журналистов попросили занять свои места согласно развешанным на стульях табличкам. В зале находятся представители более 30 СМИ. В ожидании начала мероприятия в зале разговаривают полушепотом.

09:53

Пресс-конференция с главой Чувашии Михаилом Игнатьевым проходит в доме правительства во вторник, 24 октября. Начало запланировано на 10:00 мск.

Это девятая расширенная встреча с журналистами за семь лет руководства регионом.

Напомним, пресс-конференции проходят ежегодно: первая состоялась в 2010 году, через 100 дней работы на посту, восьмая — в апреле 2016 года.

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На 17-й этаж Дома правительства, где обычно проходят церемонии награждения почётными званиями и чествование отличившихся, в этом году аккредитованы и приглашены более 70 человек, включая блогеров и общественников.

Пресс-конференции традиционно начинаются с выступления Михаила Игнатьева, который подводит предварительные итоги социально-экономического развития региона и даёт оценку общественно-политической ситуации в Чувашии.

Обычно встречи с журналистами длятся 2−3 часа и проходят в режиме свободного микрофона.

Напомним, что в 2016 году пресс-конференция Михаила Игнатьева длилась 2,5 часа и оказалась одной из самых безликих и пресных за всё время его руководства регионом. Не было ни ярких фраз, ни запоминающихся заявлений, ни даже эмоционального заряда — сложилось ощущение, что это обыденное, рядовое событие, а не расширенная ежегодная пресс-конференция первого лица Чувашии.