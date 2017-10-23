Курц не захотел целоваться с Юнкером

Вена, , 21:21 — REGNUM В сети появился видеоролик «обмена любезностями» перед встречей министра иностранных дел Австрии Себастьяна Курца и председателя Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера 19 октября в Брюсселе.

Юнкер вместо обмена традиционным рукопожатием решил поцеловать Курца, что привело австрийского политика в замешательство.

Курц прилетел в Брюссель после победы Австрийской народной партии (АНП), которую он возглавляет.

Будущий канцлер Австрии полетел на встречу европейских лидеров в салоне эконом-класса. Даже после успеха на досрочных выборах и министров Курц не отказал себе в традиции летать среди обычных людей.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 октября 2017 года были объявлены официальные результаты выборов в Национальный совет Австрии (нижняя палата парламента). Победу одержали консерваторы из Австрийской народной партии во главе с 31-летним главой МИД страны Себастьяном Курцем.

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