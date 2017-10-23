«Правительство ищет способы «отсечь» от пенсий часть населения»

Москва, , 19:38 — REGNUM Правительство ищет способы «отсечь» от пенсий определённые категории населения России, вместо того, чтобы искать способы стимулировать тех, кто готов работать и после наступления пенсионного возраста. Об этом заявил депутат Государственной думы, доктор экономических наук Федот Тумусов, комментируя сообщения о возможности повышения трудового стажа в России, передаёт «Росбалт».

По словам депутата, его не убедили «опровержения» Минитруда, что повышение минимального трудового стажа не обсуждается.

«Эту идею лоббирует само правительство РФ. Правительство испытывает проблемы наполнения пенсионного фонда, в бюджете денег не хватает и потому хотят повысить пенсионный возраст. Но повышение возраста воспринимается населением очень плохо», — отметил Тумусов.

Как считает депутат, инициативы о повышении минимального трудового стажа следует рассматривать как фактически предложения «косвенного повышения возраста выхода на пенсию». «В действительности это то же самое повышение возраста, только другими методами», — заявил он.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты заявили, что «никаких изменений в пенсионной системе, в том числе касающихся минимального трудового стажа, в настоящий момент не обсуждается».

Таким образом в ведомстве прокомментировали публикацию в газете «Ведомости», где со ссылкой на неназванных чиновников сообщалось, что возможное повышение трудового стажа рассматривается в правительстве как мера, которая позволит жителям России дольше работать и выходить из «серого сектора».

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