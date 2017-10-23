МИД РФ: Продление мандата ОЗХО-ООН зависит от качества их расследования

Москва, , 19:18 — REGNUM Заявления США о намерении России заблокировать в ООН продление мандата Совместного механизма расследования (СМР) ОЗХО-ООН случаев применения химического оружия в Сирии, не имеют ничего общего с реальностью, указано говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном 23 октября.

В данный момент США в Совете безопасносте ООН настойчиво требуют немедленного принятия резолюции о продлении мандата СМР ОЗХО-ООН одновременно утверждая, что Россия якобы дала понять, что заблокирует ее, если результаты расследования СМР ОЗХО-ООН будут иметь «антисирийскую направленность».

«Такие утверждения не имеют ничего общего с действительностью», — подчеркивается в тексте сообщения МИД РФ.

Российское внешнеполитическое ведомство отмечает, что настойчивые усилия США продлить этот мандат любыми средствами «выглядят, мягко говоря, странновато».

МИД России подчеркивает, что решение будет приниматься только после ознакомления с докладом СМР ОЗХО-ООН о деятельности организации в истекший период. Доклад должен быть представлен 26 октября.

«Необходимо действовать в соответствии со сложившейся практикой: вначале изучение доклада по итогам деятельности созданной СБ структуры за истекший период, а затем рассмотрение вопроса о продлении мандата», — указано в сообщении МИД РФ.

Позиция России по данному вопросу будет зависеть не от того, кого посчитают виновным, а в первую очередь от качества расследования и его соответствия нормам Конвенции по запрещению химического оружия.

«Искусственно нагнетать очередную истерию не следует», — подчеркивают в российском внешнеполитическом ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября директор департамента МИД России по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) Михаил Ульянов заявил, что для достижения своих целей США применяют вранье, передергивание и шулерство, обвиняя Россию в планах заблокировать доклад по химатакам в Сирии, если тот будет направлен против официального Дамаска, одновременно добиваясь продления мандата Совместного механизма ООН и ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия) по расследованию химических атак в Сирии (СМР), хотя до сих пор эта структура так и не представила доклад о проделанной работе.

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