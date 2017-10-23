Власть на Украине может поменяться до выборов президента России

Киев, , 18:40 — REGNUM «Мандариновый Майдан», организованный экс-президентом Грузии Михаилом Саакавшили, надо воспринимать серьезно, поскольку в мероприятие вкладываются серьезные деньги, считает эксперт по Украине Александр Зубченко, который прокомментировал для ИА REGNUM происходящие в Киеве массовые акции протеста.

Зубченко отмечает, что в центре Киева организованы уже два палаточных городка возле Рады. Один — «военный», где дежурят боевики полевого командира «Семена Семенченко», второй — «гражданский» — для активистов, волонтеров, добровольцев. Причем третий Майдан «стоит» уже неделю.

«Собираются стоять до 7 ноября, но, думаю, все затянется. Своих планов Саакашвили не скрывает: захват Рады с требованием роспуска, ультиматум президенту, а затем и выборы главы государства. Инфраструктура для переворота создана и развернута в центре столицы. «Майдан 3.0» сегодня — главная тема информационных новостей. Все гадают, «бахнет или нет»? Конечно же «бахнет», поскольку проект начался, а его заявленная конечная цель — «вынос козла». Под «козлом» имеется в виду Порошенко», — говорит аналитик.

По его мнению, один день Майдана с учетом содержания Саакашвили «тянет» на 75 — 100 тысяч долларов.

Сроки — скорее вопрос тактики, а не стратегии, говорит политолог:

«В настоящее время грузины со скрупулезной точностью воспроизводят все известные и опробованные технологии предыдущего Майдана: палаточный городок, сцена с озвучкой, работа со СМИ, налаживание систем питания и безопасности участников акции, юридическое сопровождение задержанных, силовой блок. То, к чему предыдущий Майдан «эволюционировал» на протяжении двух-трех месяцев, Саакашвили и активисты-антикоррупционеры реализовали за шесть дней. До мартовских выборов российского президента власть на Украине может поменяться. В очередной раз. Причем киевский режим может стать еще более русофобским и радикальным, чем сегодня», — заключил Александр Зубченко.

Напомним, митинг у стен Верховной рады стартовал 17 октября. Пришедшие на акцию протеста требовали создания антикоррупционного суда, проведения избирательной реформы и ограничения депутатской неприкосновенности. Организаторами выступили ряд общественных и политических объединений, в частности партия «Движение новых сил», возглавляемая бывшим губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили, который представил «План спасения Украины за 70 дней».

Рядом с местом, где участники митингов собираются на площади Конституции, развернут палаточный городок. Накануне, 22 октября, Саакашвили провел «вече», которое назвал «Майданом реформ». По словам экс-губернатора Одесской области, митинг посвящен обсуждению «плана победы над олигархами на Украине».

Кроме того, сегодня депутат Верховной Рады Семен Семенченко заявил, что для свержения Петра Порошенко будет достаточно пятисот воинов так называемого АТО.

«Сейчас идет работа по регионам. Приезжают люди, они агитируют своих сослуживцев, и координируются в своих действиях. Никто отсюда не уйдет… Это территория для накопления сил, хлопцы будут действовать… позитивные сдвиги начнутся очень и очень скоро… Я абсолютно уверен, что до Нового года ситуация разрешится», — заверил парламентарий.

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