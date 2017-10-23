Белый дом: Трамп «потенциально» готов встретиться с Путиным на саммите АТЭС

Вашингтон, , 18:36 — REGNUM Президент США Дональд Трамп потенциально готов встретиться с российским лидером Владимиром Путиным на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который должен пройти в ноябре этого года во Вьетнаме. Такое заявление сделал сегодня, 23 октября, сотрудник аппарата Белого дома высокого ранга на закрытом специальном брифинге для журналистов.

Представитель Белого дома США отметил, что деталей двусторонних встреч американского президента в рамках саммита АТЭС во Вьетнаме пока нет.

«Мы можем подтвердить двусторонние встречи с лидерами, которые принимают саммит. Мы не готовы объявить детали других двусторонних и многосторонних встреч, в которых президент будет участвовать», — сказал высокопоставленный сотрудник аппарата.

На вопрос, готов ли Трамп участвовать в пока незапланированных двусторонних встречах в рамках саммита АТЭС, сотрудник аппарата Белого дома ответил: «Потенциально».

»Но нет ничего, что мы готовы четко обозначить или что мы готовы объявить», — повторил он.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков рассказал, что президент Владимир Путин планирует посетить саммит АТЭС. Данное мероприятие должно пройти во вьетнамском городе Дананг 10−11 ноября.

В рамках данного саммита может пройти встреча глав внешнеполитических ведомств России и США Сергея Лаврова и Рекса Тиллерсона.

Также известно, что 3−14 ноября Трамп собрался совершить большое азиатское турне, в ходе которого посетит Японию, Республику Корея, Китай, Вьетнам и Филиппины. В рамках этой поездки Трамп и примет участие в саммите АТЭС во вьетнамском Дананге.