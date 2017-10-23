Орловская область: врио губернатора приступил к отставкам

Орел, , 18:19 — REGNUM Заместитель председателя правительства Орловской области по строительству, топливно-энергетическому комплексу, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и дорожному хозяйству Александр Ремига и руководитель департамента государственного имущества и земельных отношений Орловской области Андрей Синягов отправлены в отставку. Об этом сообщила пресс-служба правительства Орловской области 23 октября.

Распоряжения об увольнении чиновников подписал врио губернатора Андрей Клычков. О решении он сообщил сегодня, 23 октября, на выездном заседании правительства региона в Малоархангельске.

Решение об увольнении Ремиги и Синягина с постов стало первым кадровым решением Андрея Клычкова в должности врио губернатора с момента назначения 5 октября, отмечает ИА REGNUM.

Причины увольнений официально не называются.

Александр Ремига был назначен на пост заместителя председателя правительства Орловской области по строительству, топливно-энергетическому комплексу, ЖКХ, транспорту и дорожному хозяйству в декабре 2015 года, до этого работал в должности замначальника департамента. В Орловскую область его пригласил теперь уже бывший губернатор Вадим Потомский — до этого чиновник работал на посту замначальника управления по обращению с отходами производства и потребления Санкт-Петербурга. Кстати, по итогам декларационной кампании 2016 года Ремига оказался в числе самых обеспеченных орловских чиновников — его доход составил 7,6 млн рублей.

Андрей Синягов возглавил департамент государственного имущества и земельных отношений Орловской области в мае 2015 года — он был также приглашен из Санкт-Петербурга Вадимом Потомским.

С именем Синягова связано несколько скандалов. В частности, он фигурировал в уголовном деле в отношении владельца «Орловской нивы» Сергея Будагова. Еще в 2014 году Потомский заявил о планах вернуть холдинг в госсобственность, и тогда же в отношении Будагова было возбуждено уголовное дело. Он обвинялся в том, что выкупил 99,98% акций ОАО «АПК «Орловская нива» за 14,1 млн рублей при реальной стоимости более 700 млн рублей. Правительство региона пыталось оспорить сделку в суде, но безуспешно. Весной 2016-го Будагова задержали по обвинению в попытке дать взятку Андрею Синягову. Но суд при рассмотрении дела полностью оправдал Будагова, усмотрев «признаки провокации, выразившиеся в склонении Будагова Синяговым к даче взятки». Выводы районного суда подтвердил в конце апреля этого года и областной суд.

Весной этого года сотрудница департамента обвинила Синягова в том, что он якобы избил ее прямо на рабочем месте. Сам чиновник рукоприкладство не признавал, не подтвердились обвинения и выводами следователей, которые проводили проверку.