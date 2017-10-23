Эквадор признает лидерство Белоруссии в борьбе с торговлей людьми

Минск, , 18:42 — REGNUM Эквадор признает лидирующую роль Белоруссии в международной борьбе с торговлей людьми, заявил чрезвычайный и полномочный посол южноамериканской страны в Минске Карлос Ларреа Давила, сообщает 23 октября агенство «БЕЛТА».

Он сказал, что в 2008 году в ООН белорусская резолюция «Улучшение координации усилий по борьбе с торговлей людьми», одним из соавторов которой стал Эквадор, получила единогласную поддержку. По словам посла, документ стал краеугольным камнем в многовекторной внешней политике Белоруссии.

Дипломат подчеркнул, что Белоруссия особенно проявилась в рамках группы друзей по борьбе с торговлей людьми, которая состоит из 20 стран — членов ООН.

«Эквадор также активно участвовал в международных семинарах, состоявшихся в Минске в 2013 и 2015 годах», — сказал Карлос Ларреа Давила.

Он также добавил, что сотрудничество двух стран продолжится в других важнейших аспектах внешней политики Эквадора

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Как сообщало ИА REGNUM, 29 сентября 2017 года заместитель главы МИД Белоруссии Андрей Дапкюнас выступил на тематическом диалоге в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке и призвал объединить международные усилия в борьбе с торговлей людьми.

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