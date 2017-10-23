Лавров: Москва надеется, что Багдад и курды не вступят в войну

Москва, , 17:51 — REGNUM Российская Федерация надеется, что между центральными властями в Багдаде и Иракским Курдистаном не вспыхнет война. Соответствующее заявление сделал сегодня, 23 октября, министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров со своим иракским коллегой Ибрагимом аль-Джаафари.

«Пока мы войны не видим. Мы надеемся, что ее между правительственными войсками Ирака и курдами не будет», — сказал Лавров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 сентября в Иракском Курдистане прошел референдум о независимости от Ирака. Против проведения данного референдума резко выступил официальный Багдад, а также соседние страны.

Более 90% курдов, принявших участие в референдуме, проголосовали за независимость Иракского Курдистана.

После объявления результатов референдума премьер-министр Ирака и главнокомандующий вооруженными силами этой страны Хайдер аль-Абади 15 октября отдал приказ иракским военным обеспечить безопасность на военных базах и государственных объектах в спорной с курдами нефтеносной провинции Киркук.

16 октября иракская армия полностью взяла Киркук под контроль. В ходе операции произошло боестолкновение между иракской армией и курдскими отрядами ополчения.