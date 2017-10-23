Брюссель считает конституционными референдумы в Венето и Ломбардии

Брюссель, , 17:50 — REGNUM Референдумы в итальянских областях Венето и Ломбардия были проведены в рамках конституции страны, а все дальнейшие действия в ответ на эти референдумы являются внутренним делом Италии, заявили 23 октября в Европейской комиссии.

«Единственное, что я могу сказать: эти референдумы были проведены в соответствии с Конституцией Италии», — сказал журналистам в Брюсселе официальный представитель исполнительной коллегии ЕС Маргаритис Схинас.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что референдумы в двух итальянских областях и референдум в Каталонии (Испания) схожи тем, что данные события являются внутренними делами этих стран. Песков подчеркнул, что такова «последовательная позиция Москвы».

Напомним, в минувшее воскресенье, 22 октября, в северных итальянских областях Венето и Ломбардия были проведены референдумы, в ходе которых 98,1% и 95,7% жителей соответственно проголосовали за большую автономию от центра.

Референдумы имели консультативный характер, тем не менее руководители двух регионов теперь заручились широкой общественной поддержкой для проведения переговоров с Римом. Следует отметить, что такая возможность предусмотрена 116-й статьей Конституции Италии, согласно которой регионы могут запрашивать более широкие полномочия у государства.

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