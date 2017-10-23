В ФРГ рассказали об использовании немецкого оружия в иракском Киркуке

Берлин, 23 октября 2017, 17:58 — REGNUM Нет доказательств того, что курдские отряды пешмерга использовали немецкое оружие против правительственной армии во время столкновений в Киркуке, заявили в оборонном ведомстве Германии, 23 октября сообщает Anadolu.
«Вопреки сообщениям СМИ, у нас нет никаких указаний на то, что отряды пешмерга использовали противотанковый ракетный комплекс «Милан», — заявил пресс-секретарь министерства Йенс Флосдорф.
В министерстве обороны Германии добавили, что оружие, направленное региональному правительству Курдистана, предназначалось исключительно для борьбы с террористами ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и в Эрбиле предоставили определённые гарантии по этому поводу.
Флосдорф подчеркнул, что заявления о злоупотреблении немецким оружием также появлялись и ранее, к этим заявлениям всегда относились очень серьёзно.
Власти ФРГ намерены провести расследование инцидента совместно с центральным правительством Ирака и региональным правительством Курдистана.
Напомним, 20 октября в СМИ Ирака появилось заявление о том, что курдские отряды пешмерга использовали оружие немецкого производства в столкновениях с правительственными силами в провинции Киркук в районе города Алтун Купри.
Сообщалось также, что в результате атаки курдов был уничтожен танк, погибли два военнослужащих Ирака, ещё пять солдат получили ранения.
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