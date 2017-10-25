Для чего майданит Саакашвили?

Киев, , 03:43 — REGNUM Происходящее в Киеве у стен Рады под руководством Саакашвили, уже получившее наименование «Михо-майдан», имеет своих явных выгодоприобретателей и за пределами лагеря протестующих. О том, какие цели преследуют участники затеянной Саакашвили бузы, в том числе и помимо озвученных ими, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Андрей Ганжа.

Официальных требований у участников «мандариновой революции» всего три: отмена депутатской неприкосновенности, отмена смешанной избирательной системы с переходом к пропорциональной, создание антикоррупционного суда. Казалось бы, нормальные технические требования. Совершенно не предполагающие активизма, стычек с полицией и прочих атрибутов «великого деяния». Действительно, весь этот цирк всего лишь призван выразить протест новой поросли постмайданного микроолигархата, требующего своего места под солнцем среди непотопляемых игроков-предшественников.

Кроме того, учитывая способ, которым на Украине вновь появился «Мишико», вполне можно предположить, что над бескрайними амбициями Петра Порошенко будет поставлен специальный контролер, функция которого сводится к тому, чтобы президент держал себя в рамках дозволенного.

Под шумок «третьего майдана» удалось провести людоедское упразднение бесплатной медицины на Украине. Какие еще сюрпризы содержит в себе «Михо-майдан», читайте в статье: Украина и Михо-Майдан

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