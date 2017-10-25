Очередной майдан: когда будет — никто не знает, но все уверены, что будет

Киев, , 02:52 — REGNUM Декорации украинского майдана, видимо, имеют свойство повторяться. Площадь перед парламентом, флаги Тимошенко, балаклавы, лозунги в духе «Воры, убирайтесь», непонятные лидеры с непонятно зачем нужными им требованиями, и сотни полицейских в правительственном квартале столицы, и прочее, бесконечно напоминающее начало жесткой части переворота-2014, но происходившее в октябре 2017-го. События сопоставляет обозреватель ИА REGNUM Сергей Гуркин.

Разница в персонажах — Саакашвили сменил Кличко и Тягнибока, а преступным был назван режим не Януковича, а Порошенко ‑ и в требованиях, вроде отмены депутатского иммунитета. И все же, главная разница между этими митингами — не внешняя, а на уровне атмосферы. Этим «революционерам» образца 2017-го как-то не верится: казалось бы, вновь громкие слова об олигархах, реформах, коррупции и Путине, но как-то без драйва.

Тем не менее, этот выход на площадь, без ясных лозунгов, четких целей и толковых лидеров, все же объясним. Проблемы на Украине не просто есть — они огромны, хотя и состоят не в депутатской неприкосновенности: это рост цен, непомерные тарифы, погрязшее в долгах государство, социальная и экономическая безнадега и прочее, что дает нынешней власти антирейтинг 98%. Когда рванёт этот котёл — неизвестно, но в том, что он рванёт, уверены все. Поэтому и выходят на площадь — занять территорию, чтобы быть на ней в момент неизбежного нового майдана.

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