Крым поддержал Ломбардию и Венето

Симферополь, , 16:35 — REGNUM В Крыму надеются на расширение сотрудничества с итальянскими регионами Ломбардия и Венето после проведения референдумов за автономию. Об этом на своей странице в Facebook написал глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Вчера в двух наиболее экономически развитых областях Италии — Венето и Ломбардии — прошли референдумы по вопросу о получении автономии. В Венето «за» проголосовали 98%, в Ломбардии — 95%. Поздравляю наших итальянских друзей с впечатляющим успехом. Надеюсь, что эта победа будет способствовать развитию связей между Крымом и регионами Италии, дальнейшему укреплению российско-итальянского сотрудничества, отказу от несправедливой и разрушительной политики санкций», — отметил Сергей Аксёнов.

Он также поблагодарил итальянцев за помощь в прорыве информационной блокады полуострова.

«Благодарю наших друзей из партии «Лига Севера» и всех их единомышленников за поддержку выбора крымчан, сделанного в марте 2014 года, за большой вклад в прорыв информационной блокады полуострова. Приглашаю жителей Ломбардии и Венето, всех итальянцев активнее посещать Крым, налаживать здесь деловые, культурные и просто дружеские связи», — подчеркнул глава РК.

Напомним, после возвращения полуострова в состав России в 2014 году руководители итальянской партии «Лига Севера» поддержали выбор крымчан и открыто выступили за отмену санкционного режима между Ломбардией и Крымом.

В частности, по словам заместителя председателя партии Клаудио Д'Амико, они с самого начала выступали против введения Евросоюзом санкций в отношении России.

«Мы здесь, чтобы открыть напрямую информационные и рабочие каналы с Россией и Крымом, чтобы наши регионы взаимодействовали и санкции в данных регионах были отменены или не применялись. Мы рассказали о нашей просьбе руководству Крыма и будем стараться со своей стороны юридически это закрепить», — отмечал Д'Амико, подчёркивая, что соответствующая партийная позиция закреплена документально на региональном правительственном уровне в Ломбардии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 октября в Венето и Ломбардии прошли референдумы за автономию итальянских областей. По предварительным данным, явка в Ломбардии составила 30%, что существенно ниже, чем в Венето. Правительства регионов требуют расширенных полномочий по широкому спектру вопросов: в сфере труда, энергетике, инфраструктуре, правосудии, культуре, образовании.