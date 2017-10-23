Госсекретарь США прибыл в Афганистан с необъявленным визитом

Кабул, , 16:32 — REGNUM Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон прибыл в Афганистан с необъявленным визитом, 23 октября сообщает Associated Press.

В заявлении Государственного департамента указано, что Тиллерсон прибыл в Кабул для переговоров с президентом Афганистана Ашрафом Гани и другими высокопоставленными должностными лицами, чтобы озвучить новую политику Белого дома в Южной Азии.

Во внешнеполитическом ведомстве США также добавили, что госсекретарь подтвердил приверженность Соединённых Штатов делу стабилизации ситуации в Афганистане.

Напомним, Тиллерсон совершает свою первую заграничную поездку в Южную Азию в статусе государственного секретаря. Он прибыл в Кабул после посещения Дохи, столицы Катара. Тиллерсон также посетит Пакистан, Индию и Швейцарию.

В августе 2017 года президент США Дональд Трамп объявил новую стратегию Вашингтона в Афганистане, согласно которой, Пакистан должен отказаться от поддержки исламистов, сражающихся с правительством Афганистана, иначе Вашингтон сделает ставку на укрепление своих отношений с Индией — главным региональным противником Исламабада.

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