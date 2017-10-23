Госпогранслужба Украины не имеет данных о перестрелке на границе с Россией

Киев, , 16:25 — REGNUM Государственная пограничная служба Украины пока не может подтвердить информацию о перестрелке, устроенной украинским гражданином при попытке незаконного пересечения границы России. Об этом 23 октября заявил УНИАН пресс-секретарь ведомства Олег Слободян.

«Мы видели эту информацию. Мы её проверяем, пока никаких данных, которые бы свидетельствовали о том, что эта информация правдива, у нас нет», — сказал пресс-секретарь ГПСУ, добавив, что от российской стороны никакой информации на этот счёт пока не поступало.

При этом Слободян заявил, что если перестрелка на границе имела место, то вероятнее всего, это произошло на неподконтрольном Украине участке границы.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня в центре общественных связей ФСБ России сообщили, что гражданин Украины устроил перестрелку с пограничниками, пытаясь проникнуть на территорию России в Курской области.

По данным ФСБ, 31-летний мужчина был вооружён пистолетами и гранатами, а также имел при себе ампулы с неустановленным веществом — предположительно, ртутью. Нарушитель границы был задержан, в ходе перестрелки он получил огнестрельные ранения средней степени тяжести.

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