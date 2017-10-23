Правительство РФ расширило список жизненно важных лекарств на 2018 год

Горки-9, Московская область, , 16:11 — REGNUM Перечень жизненно важных лекарств на 2018 год был существенно расширен по решению правительства России, соответствующий документ подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

«Я утвердил перечень жизненно необходимых и так называемых важнейших лекарственных препаратов на следующий год», — сказал Медведев в ходе заседания с вице-премьерами, которое проходило в Горках (Московская область).

Из документа следует, что список важнейших лекарственных препаратов на 2018 год был дополнен еще 60 наименованиями и 8 формами препаратов для уже существующих в списке. Кроме того, существенно расширился перечень лекарств для льготников — в него добавлено 25 наименований препаратов и две формы, а также включены три наименования дорогих препаратов.

Медведев подчеркнул, в перечисленных категориях разрешены лекарства для лечения онкологических заболеваний, заболеваний сердечно-сосудистой системы и некоторых других.

Присутствующая на совещании вице-премьер российского правительства Ольга Голодец сообщила, что внесенные в перечень препараты являются фактически прорывными на фармацевтическом рынке и принципиально меняют систему лечения целого ряда заболеваний. В частности, речь идет о противоопухолевых и гормональных препаратах, а также наркотических препаратах, используемых для лечения онкологических заболеваний.

В своем выступлении она отметила, что по итогам 2016 года объем рынка лекарственных препаратов составил 1 трлн 160 млрд руб, а в в 2017 году ожидается его рост на 10%.

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