США играют в шпионские игры, русские – в народную забаву: Радио REGNUM

Москва, 23 октября 2017, 17:00 — REGNUM
- Безупречная репутация: Великобритания — о вмешательстве России в Brexit;
- И снова русские шпионы: кто пытался подобраться к Клинтон;
- Палки в колёса: Варшава и Киев подписали письмо в ЕС против «Северного потока — 2»;
- «Русская народная забава»: Кремль — о возможной отставке губернатора Санкт-Петербурга;
- Катастрофа в Ботаническом саду: в Перми могут погибнуть уникальные растения.
Читайте ранее в этом сюжете: Как в Литве торжествует фашизм, на Украине – самоубийство: Радио REGNUM