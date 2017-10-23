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США играют в шпионские игры, русские – в народную забаву: Радио REGNUM

Политика

Якобы к Хилари Клинтон под видом бухгалтера пыталась подобраться «русская шпионка», а в России продолжают «отправлять» в отставку губернаторов

США играют в шпионские игры, русские – в народную забаву: Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
Радио REGNUM

Москва, 23 октября 2017, 17:00 — REGNUM  

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