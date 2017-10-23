«С прицелом на Госдеп»: «русская шпионка» пыталась подобраться к Клинтон

Вашингтон, , 15:39 — REGNUM Некая «русская шпионка», выдавая себя за бухгалтера, пыталась подобраться к Хилари Клинтон, когда ее назначили на должность Государственного секретаря США в 2009 году. Об этом сообщает американское издание The Hill со ссылкой на рассекреченные данные ФБР.

По данным издания, в то время, когда Клинтон только начала свою работу на должности главного дипломата при президенте Бараке Обаме, федеральные агенты «наблюдали, как Владимир Путин развязал свою кампанию для доступа к новому госсекретарю, ее мужу Биллу Клинтону и членам их окружения».

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Отмечается, что некоторые мероприятия, о которых агенты ФБР собирали информацию в 2009 и 2010 годах, были «незаконными» и «тайными».

Так, утверждает издание, «русская шпионка», выдавая себя за американского бухгалтера, использовала фальшивые документы, чтобы устроиться на работу к крупному демократическому донору в надежде получить секретную информацию по департаменту Клинтон. По словам представителей ФБР, шпионку арестовали и депортировали.

При этом другие виды деятельности, пишет The Hill, были законными. Например, некая дочерняя российская компания по атомной энергии, контролируемая государством, наняла «вашингтонскую фирму, чтобы лоббировать администрацию Обамы», при этом компания «безвозмездно предоставляла сотни тысяч долларов в поддержку одной из благотворительных инициатив Била Клинтона». Как следует из опубликованных записей, именно это позволило российской компании повлиять на принятие «федеральных законов, которые принесли миллиарды в ядерном бизнесе США».

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Однако в газете отметили, что ни в одной из публичных записей нет доказательств того, что ФБР действительно предполагало какую-либо незаконную деятельность со стороны супругов Клинтон или их окружения, но есть «убедительные доказательства, что российская сторона искала влияние с особым прицелом на Госдеп».

Напомним, ранее бывший кандидат в президенты США Хилари Клинтон заявила, что президенту России Владимиру Путину удалось подорвать выборы 2016 года и он до сих пор представляет собой угрозу.

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