США одобрили прошедшие в Грузии выборы

Тбилиси, , 15:36 — REGNUM Посольство США в Грузии поздравляет правительство и народ Грузии с выборами в органы местного самоуправления и считает, что эти выборы были хорошо организованы и прошли в основном в мирной и спокойной обстановке. Об этом говорится в специальном заявлении американского дипломатического представительства, опубликованном на его официальном сайте.

При этом посольство США согласно с теми оценками, которые дали выборам в Грузии международные наблюдатели, в том числе представители ОБСЕ.

«Мы согласны с предварительным отчетом ОБСЕ, в котором говорится, что кандидаты имели возможность свободного проведения предвыборной кампании и в целом свобода собраний и выражения была защищена. Мы также разделяем мнение ОБСЕ, что доминирующая позиция правящей партии подчеркивает ее ответственность за обеспечение такой среды, которая не будет ограничивать возможности конкурентов», — отмечается в заявлении.

Посольство США вслед за ОБСЕ говорит о фактах запугивания избирателей и злоупотребления административными ресурсами, по которым представители оппозиции и наблюдатели составили жалобы, и призывает правительство Грузии быстро и прозрачно изучить все связанные с выборами жалобы.

«США продолжают осуществление нашей общей цели и выражают поддержку политико-экономическому развитию Грузии и ее стремлению к членству в европейских и евроатлантичеких институтах», — говорится в заявлении.

В заключение посольство подтверждает поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии.

Напомним, что 21 октября в Грузии проходили выборы в органы местного самоуправления. По предварительным данным ЦИК Грузии, на во всех избирательных округах лидирует правящая партия «Грузинская мечта» и ее кандидаты.

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