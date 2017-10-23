Послом России во Франции и Монако назначен Алексей Мешков

Москва, , 15:29 — REGNUM Посол России во Франции Александр Орлов освобожден от должности, его пост займет бывший заместитель министра иностранных дел России Алексей Мешков, говорится в сообщении на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить Мешкова Алексей Юрьевича чрезвычайным послом РФ во Французской республике», — говорится в указе президента РФ Владимира Путина.

Также Путин назначил Мешкова послом в Монако по совместительству. От должности посла в Монако освобожден по указу главы государства Орлов, занимавший ее с октября 2008 года.

Новым замглавы МИД РФ стал Александр Панкин, экс-директор департамента международных организаций МИДа.