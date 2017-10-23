В Литве проверят, как страну загнали в долги на поколения вперёд

Вильнюс, , 15:02 — REGNUM

В Литве решили проверить, как и кто загнал страну в долги на многие годы вперёд, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 23 октября. Парламентскому комитету по бюджету и финансам поручено провести парламентское расследование относительно огромного ущерба, возможно нанесенного государству в 2009—2012 годах, когда, по словам парламентской рабочей фракции социал-демократов, Министерство финансов брало взаймы у коммерческих банков с необоснованно высокой процентной ставкой.

Комиссия также должна будет прояснить ситуацию с непублично выпущенными правительственными ценными бумагами. Проект постановления представляют 49 членов Сейма из разных фракций.

У парламентариев вызывает сомнения «странное решение» Министерства финансов брать кредит у коммерческих банков и с такими большими процентами. В 2009—2012 годах Литва брала кредит в два раза дороже, чем могла взять у Международного валютного фонда (например, Латвия тогда брала кредит у МВФ с процентной ставкой в 3,2%) и по этой причине общий долг Литвы вырос более чем в два раза. Министерство финансов в упомянутый период взяло взаймы 7,5 млрд евро, но на «необоснованно высоких процентах» — 9,375%.

Кроме того, Госконтроль в аудиторских отчетах за 2010 год и за другие года отмечает, что на внутреннем рынке в этот период были созданы благоприятные условия для коммерческих банков и финансовых учреждений непублично приобретать правительственные ценные бумаги, и констатирует, что в определенные периоды кредиты были взяты без острой необходимости, что такой способ выпуска правительственных ценных бумаг не гарантирует конкуренцию, достаточную публичность и прозрачность, и мог оказывать негативное воздействие на внутренний рынок и расходы по управлению кредитом.

Парламентский Комитет по бюджету и финансам должен будет провести парламентское расследование и представить выводы до 1 апреля 2018 года.

Стоит отметить, что в момент финансового кризиса 2009−2010 годов правительство возглавлял консерватор Андрюс Кубилюс, а министром финансов была в настоящий момент депутат Сейма Литвы от консерваторов Ингрида Шимоните. Именно Шимоните является потенциальным кандидатом консерваторов на президентских выборах 2019 года.